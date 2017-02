ALBA tem nova Mesa Diretora; deputado Carlos Geilson é eleito 2° vice-presidente

A eleição da Mesa Legislativa da Assembleia tem novo presidente, o deputado estadual Ângelo Coronel foi eleito com 57 de votos. Após 10 anos exercendo a liderança da Casa, o deputado Marcelo Nilo desistiu de se candidatar nas vésperas da eleição.

Com também 57 votos, o deputado Carlos Geilson (PSDB), que ocupou por dois anos a 3ª vice-presidência, assume agora na nova composição com a 2ª vice-presidência da Alba. “Fico feliz em ser novamente reconduzido à Mesa, pela indicação e votação dos meus pares. A experiência com a 3ª vice-presidência foi de muito aprendizado, e agora começa outro desafio. Reitero aqui meu compromisso em continuar atuando em prol dos baianos e lutando sempre por melhorias para nosso estado”, frisou Carlos Geilson.

Formação da mesa diretora da ALBA

Ângelo Coronel (PSD) – Presidente – 57 votos

Luiz Augusto (PP) – 1ª vice-presidência – 54 votos

Carlos Geilson (PSDB) – 2ª vice-presidência – 57 votos

Alex Lima (PTN) – 3ª vice-presidência – 32 votos

Manassés (PSL) – 4ª vice-presidência – 50 votos

Sandro Régis (DEM) – 1ª secretaria – 55 votos

Aderbal Caldas (PP) – 2ª secretaria – 52 votos

Fabrício Falcão (PCdoB) – 3ª secretaria – 50 votos

Luciano Simões Jr (PMDB) – 4ª secretaria – 52 votos

Suplentes

Augusto Castro (PSDB) – 48 votos

Heber Santana (PSC) – 47 votos

Carlos Ubaldino (PSD) – 50 votos

Fabiola Mansur (PSB) – 53 votos

Ivana Bastos (PSD) – 55 votos