ALBA retoma os trabalhos com a presença do governador Rui Costa

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) reiniciará os trabalhos hoje (02/02/2017), a partir das 10h, com a presença do governador Rui Costa, que fará a tradicional saudação ao parlamento e a leitura da mensagem anual do Executivo. Na mensagem, como manda o rito, o governador fará uma prestação de contas sobre o exercício do ano passado e apontará as diretrizes e prioridades para 2017.

Antes da leitura da abertura formal da terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura, o novo presidente da Assembleia, deputado Ângelo Coronel (PSD), passará em revista à tropa da Polícia Militar, formada em honra do Parlamento. Em seguida os parlamentares e convidados assistirão ao desfile, ao som da banda Maestro Wanderley e se postarão na rampa de acesso ao Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães para receber às autoridades. A chegada do governador Rui Costa e do vice, João Leão, está prevista para poucos minutos antes das 10h.

Eles aguardarão o início dos trabalhos no Salão Nobre da Casa. Em seguida, já no plenário da Casa, o novo presidente, Ângelo Coronel, ordenará a composição da mesa de honra dos trabalhos e constituirá uma comissão de líderes partidários para conduzir o governador e o vice ao local. Depois da execução do Hino Nacional pela banda da Polícia Militar a palavra será passada ao chefe do Executivo.

Em seguida o coral executa o Hino da Bahia e o presidente do AL fará um breve discurso de agradecimento pelo gesto de gentileza política do governador em comparecer pessoalmente ao Parlamento na cerimônia de reabertura dos trabalhos.