ALBA: deputado Targino Machado discursa sobre crise na Previdência Social, critica reforma proposta pelo Governo Temer e cita quadrilha de políticos aposentados

Ao discursar no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) na quarta-feira (16/0/22017), o deputado Targino Machado (PPS) citou, indignado, políticos ligados ao Governo Temer, como beneficiários de aposentadorias que formam uma quadrilha. Na sequência, listou lideranças nacionais do PMDB, criticando as aposentadorias precoces do presidente Michel Temer, ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, e dos senadores Renan Calheiros, Eunício de Oliveira e Edison Lobão. Curiosamente, todos os políticos enunciados pelo parlamentar são arrolados no Caso Lava Jato.

Críticas às mudanças na Previdência

Dando continuidade ao discurso, o deputado Targino Machado criticou as propostas de mudanças na Previdência Social, avaliando que elas vão prejudicar o trabalhador. “É notório que a Previdência Social precisa de uma reforma urgente, ela está falida. Precisamos falar sério sobre isso, pois não é justo acabar com os direitos adquiridos daqueles que só tem aquilo para satisfazer suas necessidades existenciais. Por que não acabar primeiro com os privilégios daqueles que, embora não precisem, possuem tantos benefícios?”, questionou.

O parlamentar ressaltou que alterar a idade para o trabalhador alcançar a aposentadoria é um remédio amargo demais. “Reconheço que a Previdência Social precisa de um remédio amargo. Ela está na UTI! Mas não podemos igualar os desiguais. Uma coisa é vestir a toga, vestir a beca e ir para o trabalho nos tribunais. Uma coisa é colocar o paletó, a gravata e ir trabalhar na Assembleia ou na Câmara.

Gabinetes climatizados, carros com chofer e diversos assessores para servir. Outra coisa bem diferente é suportar o sol escaldante do sertão, destocando pasto, arrancando toco, quebrando pedra. Deputados e senadores que irão votar a Reforma da Previdência, olhem para suas mãos, verifiquem como são limpas, lisas e as compare com as mãos do trabalhador, cheias de calos. Mas eles são honestos, não roubaram, não se envolveram em corrupção e não levaram a Previdência à falência”, concluiu.

Confira vídeo