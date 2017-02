ALBA: deputado Targino Machado critica parlamentares por apoio a legislação que majorou tarifas públicas

O deputado Targino Machado (PPS) — em discurso proferido nesta terça-feira (21/02/2017) na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) — criticou a postura de parlamentares que aprovaram legislação majorando tarifas públicas.

Na avaliação de Targino Machado, os deputados têm renunciado as prerrogativas de representantes do povo e ao invés de servirem aos eleitores, “servem a um governo que não dá sombra nem encosto”. Nesse contexto, Targino Machado infere que “aprovando a majoração de taxas, estão agindo como políticos 171, traindo os que os elegeram, apunhalando os eleitores”, arguiu.

Na sequência, comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo trabalhador do campo e de como o elevado custo das taxas e tarifas públicas ampliam o sofrimento da população rural baiana, destacando a longa estiagem.

Citação ao CPC

Ao comentar sobre deputados 171, o deputado Targino Machado faz referência ao artigo nº 171 do Código Penal Brasileiro (CPC). O artigo identifica ato de estelionato, ou seja, enganar outras pessoas para conseguir benefícios próprios. Desta forma, uma “pessoa 171” é vista como aproveitadora, que utiliza de habilidades comunicacionais e simpatia apenas para alcançar o objetivo próprio, sem se importar com as condições físicas ou emocionais de terceiros.

