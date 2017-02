ALBA: deputado José de Arimateia ressalta ‘Dia Mundial do Rádio’

O Dia Mundial do Rádio, celebrado na última segunda-feira (13/02/2017), foi ressaltado no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia pelo deputado estadual José de Arimateia (PRB-BA) durante a tarde de ontem. Em seu pronunciamento, o parlamentar destacou o veículo de comunicação, que teve maior predominância na primeira metade do século XX e, segundo ele, continua assumindo a valorosa função da transmissão de informação e cultura.

A referida data foi idealizada pela Unesco no ano de 2011 e objetiva pontuar todos os anos a relevância e potencial do rádio como incentivador do diálogo entre a sociedade. “Celebramos hoje a existência de um veículo de comunicação que considero o mais popular e um dos mais importantes. Parabenizo também todos os radialistas do nosso Brasil. Em uma só sintonia, eles informam, denunciam e divertem seus ouvintes. Tenho muito amor pelo rádio!”, explicou Arimateia, que atua como apresentador do Programa Tribuna do Povo da Rádio Cultura AM 700.