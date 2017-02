ALBA: deputado Ângelo Coronel anuncia metas da gestão 2017/2019

O presidente Ângelo Coronel vai pautar seu mandato como presidente da Assembleia Legislativa ancorado em três vetores básicos: o fim da reeleição para a Mesa Diretora; a criação de um Conselho de Líderes partidários e o estabelecimento do Plano de Cargos e Salários para o funcionalismo. A política é de valorização da Casa. O anúncio foi feito ontem pela manhã em entrevista, quando Coronel revelou que sua gestão terá uma marca : o reconhecimento da importância dos deputados e do corpo funcional do Legislativo.

Nesta semana o presidente deve se reunir com o Sindsalba – Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, para iniciar as conversações e ajustes sobre o Plano de Cargos e Salários, uma promessa de campanha que Coronel já começa a cumprir.

O presidente deve se debruçar especialmente sobre a análise de políticas e ações de valorização do Parlamento. A criação de um Conselho de Líderes faz parte da sua decisão de “dar voz” e emprestar prestígio às lideranças partidárias, tirando-as da zona de conforto e do status “pró-forma” atual, para guindá-las ao importante papel de conselheiras da administração. Por isto mesmo uma das funções do Conselho será elaborar, em conjunto com a presidência, a pauta de votação do plenário.

RITMO

O presidente vai também instituir o Dia do Deputado. E será a quarta-feira o dia em que as votações serão exclusivas para projetos de autoria dos parlamentares. Ângelo Coronel revelou que vai iniciar de imediato a análise técnica e legal sobre a apresentação de projeto de lei que ponha fim à reeleição para os cargos de direção no Legislativo, incluindo a presidência.

Além disso o presidente pretende imprimir ritmo acelerado às comissões técnicas para que “exerçam seu papel”, qual seja : “analisar e debater em profundidade os projetos em tramitação na Casa”, para que cheguem à votação em plenário já dissecados pelos parlamentares.

“Dinamismo” é a palavra que o presidente define como característica pessoal e que pretende transpor para o Legislativo. Assim como vai imprimir na Assembleia Legislativa o “estilo Coronel de ser: humilde, sempre com um sorriso no rosto e em permanente estado de bom humor”. Porque “o sorriso é a vitamina do corpo e da alma”, cravou o presidente.