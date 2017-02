ALBA: Deputado Angelo Almeida propõe criação de Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O deputado estadual Angelo Almeida (PSB) pediu apoio dos parlamentares para instalação e aprovação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Bahia, na manhã desta terça-feira (14/02/2017), durante a instalação da Comissão de Saúde e Saneamento, na qual é membro titular.

Angelo adiantou que o objetivo da Frente, cujo requerimento será apresentado, ainda hoje, à Mesa Diretora é ampliar o debate para que as políticas públicas nas áreas da saúde, educação, transporte, geração de emprego e renda, entre outros, chegue a essa parcela significativa da população em todo o Estado.

“Fazer mais para quem mais precisa será uma das principais bandeiras do nosso mandato. Portanto, o nosso papel será o de fazer essa interlocução com o governo para garantir que as políticas públicas sejam estendidas em toda a Bahia para pessoas com deficiência”, reforçou.