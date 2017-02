ALBA: deputado alerta para abuso no aumento das taxas de Guia de Trânsito Animal

O deputado estadual Fábio Souto (DEM) aproveitou seu discurso na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para ressaltar que a atitude do Governo do Estado de aumentar as taxas de Guia de Trânsito Animal (GTA) é inadmissível. Atualmente cobra-se RS 2,20 por unidade animal, no entanto o valor deve passar para R$ 4,00 a partir do dia (28/02/2017).

Ao demonstrar sua insatisfação com a notícia, o parlamentar destacou que os produtores rurais e pecuaristas serão muito prejudicados com a elevação das taxas. “Em um momento de dificuldade econômica e, com a seca, o governo, ao invés de anunciar uma ajuda ao produtor rural e ao pecuarista, ele sobretaxa, ele aumenta os impostos em relação à GTA! É uma falta absurda de sensibilidade”, declarou.