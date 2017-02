ALBA: confirmado como novo líder, Leur Lomanto Jr. promete oposição combativa

Confirmado como novo líder da Bancada de Oposição da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Leur Lomanto Jr. (PMDB), prometeu intensificar as ações de fiscalização em relação ao Poder Executivo e o debate de propostas que defendam os interesses da população baiana. O bastão de líder foi transmitido pelo deputado estadual Sandro Régis (DEM), que se despediu do cargo, durante a sessão de hoje, onde foi definida a nova Mesa Diretora da Casa.

“Continuaremos firmes no combate aos desmandos do governo e tudo aquilo que não contribua com os anseios do povo baiano. Vamos caminhar lado a lado com os interesses do povo da Bahia”, afirmou Lomanto Jr.

Segundo o parlamentar, o objetivo também será o de apresentar ideias que contribuam para as soluções dos problemas do estado. “A oposição atuará de forma equilibrada na avaliação de projetos do Executivo, sem perder de vista que precisamos lutar contra tudo aquilo que não é bom para a população”, enfatizou.

Depois de ocupar diversos cargos na Casa, liderar a Oposição é visto como um desafio importante para Lomanto Jr. “É uma honra assumir essa nova missão. Agradeço aos colegas da Bancada pela escolha do meu nome. Agora recomeçará uma etapa de mais trabalho para todos”, acrescentou. Exercendo o terceiro mandato no Legislativo, Leur Lomanto Jr. estava na composição da Mesa Diretora, sendo primeiro-secretário. Na Casa,o parlamentar passou pelos cargos de 1 vice-presidente da Mesa, presidente da Comissão de Meio Ambiente e líder do PMDB.

A atual Bancada de Oposição é composta por 21 parlamentares dos partidos DEM, PV, PSDB, PSC, PRB, PMDB e PPS.

Sobre a nova Mesa Diretora, Lomanto Jr. torce por uma gestão transparente, que fortaleça a autonomia da Casa e aplique com correção e bom senso os recursos.