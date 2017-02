ALBA aprova Resolução concedendo ‘Comenda 2 de Julho’ ao general-de-exército Artur Costa Moura

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou em 21 de dezembro de 2016 a Resolução nº 1739, concedendo ‘Comenda 2 de Julho’ ao general-de-exército Artur Costa Moura. A resolução foi publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo da Bahia, em 22 de dezembro de 2016. O título será entregue em Sessão Especial, no plenário da ALBA. A data e horário da entrega da ‘Comenda 2 de Julho’ serão definidas em momento oportuno.

De autoria da mesa diretiva da ALBA, durante a presidência do deputado Marcelo Nilo (PSL), subscrito pelos deputados José de Arimateia (PRB), José Cerqueira Neto (Zé Neto, PT); Carlos Geilson (PSDB) e Targino Machado (PPS) o projeto de Resolução que concede ao general-de-exército Artur Costa Moura registra o histórico do homenageado e os destacados e relevantes serviços prestados pelo militar às nossas Forças Armadas e ao Brasil, ao atuar nas áreas de segurança e na prestação de serviços à comunidade.

Ao comentar sobre a trajetória do homenageado, o deputado José de Arimateia informou que — no exercício da função, como membro do Exército Brasileiro, atuando com competência e zelo no cumprimento do dever — o trabalho do general Artur Costa Moura foi reconhecido através de destacadas horarias. “É um cidadão baiano, cuja vida é exemplo para todos os brasileiros”, afirmou Arimateia.

Perfil

Artur Costa Moura é general-de-exército e nasceu em 31 de maio de 1956, em Jequié, Bahia. É casado com Claudia Benita Pedrosa Moura e pai de duas filhas, Flávia e Adriana. Ele estudou no Colégio Militar de Salvador e deu início a carreira militar, em 17 de fevereiro de 1975, ao ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), após os 4 anos na AMAN, graduou-se em 14 de dezembro de 1978, momento em que foi declarado Aspirante da Arma de Infantaria.

Dedicado aos estudos, desenvolveu carreira nas Forças Armadas desempenhando funções e alcançando patentes. O general-de-exército Artur Costa Moura atuou como Adjunto da Assessoria Parlamentar do gabinete do Comandante do Exército e como Chefe da Assessoria de Assuntos Institucionais, foi, também, assistente do general-de-exército Enzo Martins Peri, na época em o que o mesmo comandou a Força Terrestre de Defesa Nacional e comandou a 6ª Região Militar, cuja sede em Salvador.

Em 17 de agosto de 2016, o general Artur Costa Moura assumiu o Comando Militar do Nordeste (CMNE — 6ª Região Militar (6ª RM) — Região Marechal Cantuária), tornando-se membro do Alto Comando do Exército (ACE), instituição formada pelo Comandante do Exército e pelos 15 generais-de-exército (generais de 4 estrelas) que se encontram em serviço ativo.

Baixe

Resolução da ALBA de nº 1739 que concede ‘Comenda 2 de Julho’ ao general-de-exército Artur Costa Moura