ALBA: Alan Sanches recolhe assinaturas para instalar CPI do Hospital Ernesto Simões

O deputado estadual Alan Sanches (DEM), recolhe assinatura dos seus pares na Assembleia Legislativa (ALBA), de forma a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar, o fechamento do Centro Cirúrgico do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, que passou por reforma há menos de um ano com objetivo de focar em cirurgias de alta complexidade, cirurgias vasculares, ortopédicas e oncológicas.

Conforme explica Alan Sanches, o pedido se faz necessário, após a gravidade de denúncias dos próprios médicos que trabalham no hospital de que o Centro Cirúrgico encontra-se em situação precária, não havendo à mínima condição para realização de procedimentos cirúrgicos, pois implicaria em risco para os profissionais de saúde e pacientes.

“E, sem dúvida, o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, é uma ferramenta importante de assistência à saúde de Salvador e da Bahia e o fechamento de seu Centro Cirúrgico, ás vésperas do maior carnaval de rua do planeta, nos faz pensar o quanto caótica se encontra a Saúde em nosso Estado e quão ainda ficará”, disparou, reforçando que: é inconcebível uma unidade que passou por uma reforma à menos de 10 meses, encontrar-se em condições deploráveis, inclusive com relatos de larvas e insetos caindo do telhado, ocasionando índices de infecções que chega à 90%”.

“O que constata mais uma vez que o problema está no desgoverno que se instalou em nosso Estado, o que fere o direito à saúde das pessoas menos favorecidas. O que mais será necessário acontecer para que o Governo cumpra seu papel e custeie a saúde da população”, questionou, apelando pela aprovação da investigação. “Caso, contrário, a população pagará por mais esse preço”.

Por fim, Alan Sanches, que é médico, destacou ainda que essa realidade vai de encontro ao conceito de Biosegurança (conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador, minimização de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados).