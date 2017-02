ALBA: “a oposição deve deixar o discurso atrasado e ajudar a trazer recursos para a Bahia, como nós fazemos”, disse Zé Neto em resposta a críticas

O deputado estadual e líder do governo, Zé Neto (PT), respondeu a crítica que o novo líder da bancada da oposição na Assembleia, deputado estadual Leur Lomanto Jr. (PMDB), fez à gestão do Governo do Estado, publicada no site Bahia Notícias, na última quinta-feira (02/02/2016).

Segundo a oposição, o governador repete velhas promessas. Para Zé Neto, Leur Lomanto Jr está fazendo o papel dele, de oposição, mas se esquece que grande parte dos projetos do Estado – e não apenas com Rui Costa, mas também com Jaques Wagner – avançaram e muito na Bahia. “Temos oito grandes novos hospitais e temos também reformulação e reestruturação das estradas baianas, que este ano passam por recuperação. Estamos há 10 anos no Governo, que realizou o maior aporte em estradas na Bahia nos últimos anos, e a própria oposição que reclamava das estradas agora ouviu claramente Rui dizer que vai recuperá-las em 2017, pois alguns trechos carecem de manutenção com recursos já designados”, disse.

Com relação aos temas polêmicos, Zé Neto frisou que é bom lembrar que, ao invés de reclamar, a oposição deveria tratar de ajudar, junto ao Governo Federal. “A oposição deveria buscar fazer por onde e trazer recursos para a Bahia, como nós fazemos. Está aí a demonstração em Salvador com o metrô, a Via Expressa, a Rótula do Abacaxi, os viadutos do aeroporto, a revitalização do centro histórico, as intervenções feitas nas encostas, entre outros serviços, todos nas áreas urbanas da capital, e também do interior”, afirmou.

O deputado petista também lembrou que a Bahia é hoje o estado que mais investiu em infraestrutura. “A Bahia está entre os três estados de melhor equilíbrio econômico e entre os seis que pagaram em dia os salários e o 13º. O que o governador fez ontem foi reafirmar a continuidade desse trabalho. Quanto ao líder da oposição espero que façamos o bom debate e quando for necessário dialogar coloquemos em primeiro lugar o povo baiano”, finalizou.