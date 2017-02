Agência Bancárias terão de dar mais conforto a clientes

As agências bancárias deverão se adequar a novas normas que exigirão estrutura mais confortável para os clientes. Esse é o objetivo do Projeto de Lei número 6848/2017, de autoria do deputado federal Márcio Marinho, da Bahia.

O texto da nova lei, se aprovada no Plenário após tramitação nas comissões que tratam do tema, obrigará as agências bancárias a disponibilizarem sanitários, bebedouros e assentos para os seus usuários.

No documento fica claro que as instalações sanitárias, assim como os bebedouros, deverão atender o público em geral, crianças, idosos e pessoas com deficiência e o número de assentos deverá ter uma margem razoável de acordo com o fluxo médio de pessoas que frequentam a agência.

A partir da data da aprovação da lei, as agências bancárias terão uma prazo de 180 dias para se adequar às novas exigências.

A justificativa do deputado Marinho para a iniciativa é dar o mínimo de conforto aos consumidores que enfrentam o cotidiano bancário nas agências, com atendimentos demorados e filas, isso sem nenhum local adequado para se hidratar, utilizar sanitário ou simplesmente sentar, o que torna muito sacrificante para alguns consumidores, em especial idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência, frequentar agências que não disponibilizam esse mínimo para o bom atendimento das pessoas.

Marinho ressalta que as medidas que deverão ser implementadas terão pouquíssimo impacto no orçamento dos bancos, mas muito beneficiará a população que frequenta as agências.

“É preciso garantir o mínimo de assentos de acordo com o fluxo de usuários que frequentam determinada agência, pois nada mudará se uma agência disponibilizar, a título de exemplo, 2 assentos para uma local que recebe mais de 5.000 usuários diariamente”, destacou Marinho. Em alguns estados, a lei já existe e o parlamentar acredita que é necessário que essa medida importante seja implementada nacionalmente.