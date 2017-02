Advogado João de Melo Cruz receberá título de Cidadão Baiano

O advogado e defensor público João de Melo Cruz será homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia, nesta sexta-feira (03/02/2017) às 09:30 horas, quando ele, que é natural de Sergipe, vai receber título de Cidadão Baiano.

“João de Melo Cruz iniciou sua brilhante carreira na vida jurídica pela área criminal, ramo em que se tornou um dos nomes mais conceituados do país, dedicando-se na Bahia ao amor pela vida jurídica com excelência”, destaca Maria del Carmen, que é autora do projeto de cessão do título.

Em 1966, João de Melo foi nomeado defensor público, atuando por mais de 20 anos. Ele chegou a chefiar a Defensoria Pública da Bahia, trabalhou na Primeira e Segunda Varas do Júri da capital baiana, foi também professor Assistente de Direito Penal da Faculdade de Direito da Ufba. Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil na seção da Bahia (OAB-BA) há mais de 50 anos, foi, inclusive, seu conselheiro.

João de Melo Cruz, que já possui título de Cidadão de Salvador, nasceu em 1938, na cidade de Aracaju (SE), e graduou-se em 1963 pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba).