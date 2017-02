Aberta as inscrições 2017 para os Jogos Esportivos de Feira de Santana e Super Copa Sub 15 de Futebol

A bola vai começar a rolar para a garotada feirense a partir do próximo mês. Terão início os Jogos Esportivos de Feira de Santana, que vão do dia 30 de março a 09 de abril de 2017, e a Super Copa Sub 15 de Futebol.

As inscrições para ambas as competições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro no Departamento de Esportes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, situado na Rua Estados Unidos, 37, Kalilândia.

Os Jogos Esportivos serão realizados nas categorias de Futsal, Futebol, Voleibol, Handebol, Basquete, Vôlei de Areia, Tênis de Mesa, Judô, Karatê, Natação e Atletismo nas categorias Sub 14 e Sub 17 feminino e masculino.

A Super Copa Sub 15 de Futebol é um evento aberto para escolinhas de futebol e associações esportivas. Já os Jogos Esportivos, além destes, também agregam jovens de escolas da rede pública e privada.