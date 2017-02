A criminosa venda de terra a estrangeiros | Por Patrus Ananias

Ansiosos por atender o mais depressa possível seus patrocinadores, os serviçais dos donos do dinheiro se articulam e mobilizam para ferir a soberania nacional liberando, de qualquer maneira, a venda de terras, das águas e das riquezas minerais para os estrangeiros.

A sanha dos mercadores de terras, dos vendilhões e dos entreguistas é antiga, mas ganhou impulso no ano passado, quando golpearam a democracia e se apossaram do governo. Em 2016, ambicionaram aprovar na Câmara o projeto 4059, de 2012, que propõe acabar com qualquer limite para que estrangeiros comprem ou arrendem terras no Brasil. Não conseguiram. Agora, cogitam até de editar Medida Provisória, que tem força de lei e vigência imediata, para acelerar a entrega de nossas terras e de todas as demais riquezas que elas guardam.

Mais de 20 movimentos e entidades já assinaram manifesto denunciando que “a venda das terras vai beneficiar somente o grande capital nacional e internacional” e não resultará em “nenhum benefício para a agricultura do país, para a produção de alimentos saudáveis, para a preservação dos recursos naturais ou para a nossa economia”.

O Brasil rural foi alvo de uma invasão estrangeira entre 1994 e 2010. Hoje, ninguém sabe qual parcela do território brasileiro já está nas mãos do capital externo, sobretudo do capital financeiro. Mas é certo que os estrangeiros empreenderam uma corrida às terras da América Latina e da África nos últimos 10 anos. E, segundo o BIRD, já tomaram mais de 65 milhões de hectares nos países do hemisfério sul.

As ameaças dessa invasão ao Brasil são notórias e incluem, entre outras, o avanço da agricultura em áreas de proteção ambiental, o aumento da especulação imobiliária, o crescimento da venda ilegal de terras públicas, a lavagem de dinheiro, o aumento da grilagem de terras, a proliferação de “laranjas” na compra de terras e o aumento da biopirataria na Amazônia.

Então, resistir à ofensiva entreguista não é só uma exigência do interesse coletivo e do bem-comum. É uma exigência da soberania do Brasil.

*Patrus Ananias de Sousa é um advogado e político brasileiro, foi o ministro do Desenvolvimento Agrário do Brasil durante o segundo mandato da presidente Dilma Roussef e, atualmente, é deputado federal pelo PT de Minas de Gerais.