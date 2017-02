90% do território de Feira de Santana tem cobertura de internet gratuita, comemora prefeito José Ronaldo

O município de Feira de Santana possui cobertura de internet gratuita em 90% do seu território, desde a sede ao mais longe povoado: Caboronga, no distrito de Jaguara. Isso representa os investimentos do Governo Municipal no Programa Feira Cidade Digital, proporcionando à população feirense a opção de internet gratuita e de qualidade.

A ampliação dos serviços e o alcance que o Feira Digital tem hoje no município – são em média quatro mil acessos diários de internet gratuita – foram explanados para o prefeito José Ronaldo de Carvalho pelo diretor de Projetos e Sistemas da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultural Egberto Tavares Costa, Icaro Grimaldi.

Além de disponível em praças, teatros, nas estações de transbordo, na rodoviária, na Biblioteca Municipal Arnold Silva, em alguns condomínios residenciais do Minha Casa, Minha Vida e até mesmo em localidades que não têm o serviço de internet das operadoras de celular, a exemplo da sede do distrito de São José, garantindo a acessibilidade da população à internet, o Feira Digital tem sido utilizado para integrar os órgãos municipais e para assegurar a eficácia de alguns serviços desenvolvidos pela Prefeitura.

Até 2012 a rede possuía apenas 14 pontos de acesso público e 46 unidades administrativas interligadas. Ao final de 2016 esse número foi ampliado para 83 pontos de acesso público com internet gratuita de qualidade com uma velocidade média de 3 Mbps por usuário, com um aumento de 500% na banda ofertada, e 278 unidades administrativas, correspondendo um crescimento de 592% nos pontos de acesso público e 604% nas unidades administrativas.

Feira Digital nos órgãos públicos

Enquanto nas unidades de saúde a conexão com a internet tem otimizado os atendimentos, através de prontuários eletrônicos, agendamento e marcação de consultas online, nas escolas, o Feira Digital tem garantido o acesso dos alunos à internet, podendo desenvolver pesquisas e ampliar o aprendizado, e contribuindo também com o trabalho do professor, ao lançar o controle de presenças dos discentes e as planilhas de aulas na rede.

Conforme lembrou Icaro Grimaldi, o Feira Digital também está sendo aplicado na rede de videomonitoramento, gerando imagens em tempo real para os órgãos de segurança pública. “O programa tem proporcionado ganhos para a gestão, sobretudo com relação a agilidade e eficácia de alguns serviços”, ressaltou o diretor de Projetos e Sistemas da Fundação Egberto Costa.

A explanação foi assistida ainda pelo vice-prefeito Colbert Martins Filho; diretor-presidente da Fundação, Antônio Carlos Coelho; secretário de Comunicação Valdomiro Silva, e o proprietário da Wimax, empresa vencedora da licitação pública, Ulisses Bezerra, e funcionários da Prefeitura.