Via Feira diz que vai acionar SINTRAFS na justiça por obstrução das atividades das empresas transporte público de Feira de Santana

Em nota, divulgada no domingo (29/01/2017), a empresa Via Feira, associação constituída pelas empresas de transporte coletivo de Feira de Santana, afirmou que o Sindicato do Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Feira de Santana (SINTRAFS) obstruiu as atividades das empresas provocando prejuízos, e que pretende acionar o sindicato com a finalidade ressarcir o prejuízo causado.

Confira o teor da nota

A Via Feira vem por meio desta nota, manifestar sua indignação ao desrespeito aos usuários do sistema regular de transporte coletivo de Feira Santana, pela atitude arbitraria e unilateral tomada pelo SINTRAFS nesta data, obstruindo a operação a ser realizada com frota reserva das duas operadoras, sem nenhuma justificativa ou comunicação antecipada que permitissem as operadoras qualquer possibilidade de readequação da operação. Todas as medidas cabíveis serão adotadas para que sejam esclarecidos os reais motivos desta atitude, bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados.

Feira de Santana, 29 de janeiro de 2017.