Unidades de Saúde de Feira de Santana recebem equipamentos novos

Visando melhorar a estrutura e a qualidade do atendimento prestado à população, a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, através da Atenção Básica, está reequipando as unidades do município. Nesta quarta-feira foram contempladas com novos equipamentos a UBS (Unidade Básica de Saúde) Caseb II, e as USFs (Unidade de Saúde da Família) Conceição I e II.

Entre os materiais entregues estão: tensiômetro, máquina de raio-X, autoclave, ar-condicionado, mesa odontológica, mesa de exame, computador, negatoscopio, selador, geladeira, cadeira odontológica, suporte de soro, carros de curativo, armários, entre outros. A aquisição destes equipamentos é fruto de emenda parlamentar do deputado federal José Nunes Soares.

A emenda destinou ainda três veículos para a Atenção Básica, que serão utilizados para realizar a supervisão das equipes de saúde nas unidades municipais. A secretária Denise Mascarenhas salienta que “a parceria estabelecida pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho com os parlamentares é um avanço na saúde, e contribui para um atendimento de melhor qualidade à população”.

A coordenadora da Atenção Básica, Valdenice Queiroz, ressalta que esses equipamentos são importantes para a adequação das unidades aos padrões exigidos pelo Ministério de Saúde, prestando assim uma melhor assistência. Nesta quinta-feira, 26, novos materiais serão entregues em outras unidades.