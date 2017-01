UFRB tem proposta de Mestrado em Comunicação aprovada pela Capes

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) aprovou na última quinta-feira (05/01/2017), o Mestrado em Comunicação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A proposta foi aprovada para funcionamento com nota 03, de acordo com os resultados da Apresentação de Propostas de Cursos Novos – APCN 2016. O Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), campus da UFRB em Cachoeira, sediará o novo curso.

O Mestrado em Comunicação terá área de concentração em Mídia e Formatos Narrativos e será composto por duas linhas de pesquisa: Comunicação e Memória e Mídia e Sensibilidades. “Desse modo, pretende-se estabelecer um rico diálogo entre os processos e atos comunicacionais, bem como dar conta da sua relação com a memória e o esquecimento, ações políticas e estéticas que acionam discussões sobre o papel da comunicação na ativação do passado no presente”, destaca o trecho da proposta apresentada à Capes.

A comissão de elaboração da proposta, que iniciou seus trabalhos em 2013, composta pelo diretor do CAHL, Jorge Cardoso Filho, e pelas professoras Renata Pitombo e Hérica Lene, recebeu com alegria o resultado. “É uma notícia auspiciosa para iniciar o ano. O mestrado vai oxigenar os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do CAHL, além de contribuir com a consolidação da pós-graduação no Centro”, apontou Pitombo.

“Para o CAHL é uma grande conquista, sobretudo se pensarmos que será o segundo programa de pós-graduação em Comunicação do estado da Bahia e o primeiro no interior do estado”, salientou o diretor, Jorge Cardoso Filho. Os trabalhos para implantação do Mestrado em Comunicação seguem agora os trâmites internos da UFRB, com a constituição do colegiado do curso e a preparação do edital de seleção de candidatos.

O Mestrado contará no seu corpo docente inicial com dez professores: oito da UFRB, um da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e um da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). De acordo com a proposta, o curso deve ser concluído em até 24 meses, apresentando uma estrutura curricular composta do mínimo de 4 disciplinas obrigatórias e 2 optativas. No campus de Cachoeira, onde o novo Mestrado será implantado, o curso de graduação em Comunicação é ofertado desde 2006.

Pós-graduação na UFRB

Atualmente, a UFRB conta com 17 cursos de pós-graduação, sendo 2 Doutorados, 7 Mestrados Acadêmicos, 5 Mestrados Profissionais, 2 Especializações e 1 Residência. No CAHL, já funcionam a Especialização em História da África, da Cultura Afro-Brasileira e Africana, o Mestrado em Ciências Sociais e o Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas.

“A aprovação deste novo Mestrado é o reconhecimento da efetiva contribuição da UFRB para ampliação das possibilidades de qualificação profissional e acadêmica em lugar carente de ensino de pós-graduação. Segundo Mestrado Acadêmico a ser ofertado pelo CAHL, o curso trará contribuições relevantes ao fortalecimento da área das Ciências Sociais Aplicadas para a toda a sociedade brasileira, afirma o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação em exercício, Alexandre Almassy.