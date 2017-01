TJBA: concurso para vagas em cartórios da Bahia ganha dimensão nacional

O alcance nacional do concurso para ocupar vagas nos cartórios extra-judiciais privatizados pode ser comprovado pela mistura de sotaques percebida quando o candidato aprovado vai anunciar, ao microfone, a comarca e a especialização de sua preferência.

Outra metodologia capaz de evidenciar o caldeirão de culturas é tomar como base qualquer agrupamento de concursados, presentes nesta quinta-feira (12/01/2017), ao Salão do Júri do Fórum Ruy Barbosa, no segundo dia da audiência pública para designação dos novos delegatários.

Em uma destas amostragens, colhidas de modo aleatório, podia-se conhecer uma gaúcha, um pernambucano de Caruaru e morador de Lagarto, Sergipe; um carioca, um mineiro da cidade de Eugenópolis, um alagoano e um capixaba. Todos de fora da Bahia e de estados diferentes.

O alagoano de Maceió Humberto Santos de Moraes Lima, 368º colocado, entre 1.383 aprovados, no concurso promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, escolheu a comarca de Xique-Xique e vai trabalhar com cartório de protesto de títulos.

Lamentando ter de deixar a advocacia para exercer o cargo, Humberto tomou uma decisão de assumir a vaga em Xique-xique, contrastando com o de outro concursado, o capixaba de São Mateus, Carlos Magno, que preferiu deixar o posto de delegatário na Bahia para outro colega.

Carlos Magno disse que é muito apegado aos familiares e só poderia assumir a função se conseguisse uma vaga para uma comarca do Sul da Bahia, para ficar mais perto de sua querida São Mateus. Como não conseguiu uma opção que fosse seu perfil, declinou.

No terceiro dia da audiência pública, programado para começar às 8 horas desta sexta-feira (13), será designada a terceira parte dos aprovados, até alcançar o número total de vagas a serem preenchidas.