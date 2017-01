TJBA: candidatos aprovados escolhem comarcas para trabalhar nos cartórios baianos

Os candidatos aprovados para ocupar as vagas nos cartórios extra-judiciais privatizados da Bahia escolheram nesta quinta-feira (12/01/2017) a comarca e a especialização de sua preferência para começar o trabalho no prazo de 30 dias.

São 1.383 novos delegatários, assim chamados porque recebem a delegação de trabalhar no cargo, mediante a fiscalização do Poder Judiciário. No segundo dia da audiência de designação, realizada no Fórum Ruy Barbosa, a outorga transcorreu dentro do esperado.

Os corregedores geral de Justiça, Osvaldo de Almeida Bonfim, e das comarcas do Interior, Cynthia Maria Pina Ramos, coordenaram os trabalhos, realizados com apoio da Assessoria Especial da Presidência para Assuntos Institucionais, liderada pela juíza Marielza Brandão.

O presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos, desembargador José Edivaldo Rotondano, destacou a importância do certame, o maior já realizado em todos os 27 tribunais estaduais do país com esta finalidade.

O desembargador José Edivaldo Rotondano explicou que os servidores à disposição dos cartórios serão reintegrados a sua unidade judicial de origem, resultando em aumento do número de pessoal para melhor atendimento da população.

Para o presidente da comissão, a oportunidade de reforço do quadro de servidores é uma vitória da gestão da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago: “Ganhou a sociedade, ganhou o tribunal, e ganharam os servidores que voltam às unidades de origem”.

Cerca de 90% dos candidatos aprovados serão encaminhados para cartórios extra-judiciais privatizados das comarcas do interior pois as vagas de Salvador estão quase todas preenchidas.