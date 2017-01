SSP monta esquema para captura de quadrilha em Bom Jesus da Lapa

Diversas unidades das polícias Civil e Militar já estão no Oeste Baiano em buscas dos responsáveis pelas mortes dos soldados Everton Oliveira de Santana e Gilberto Lemos Silva Júnior, policiais militares lotados no 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (Bom Jesus da Lapa).

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), do Batalhão de Operações Policiais Militares (Bope), e das Companhias Independentes de Policiamento Especializado Cerrado e Semiárido buscam a quadrilha, que tentou assaltar as agências do Banco do Brasil e Bradesco do município.

Numa ação rápida, policiais da 38ª CIPM conseguiram impedir os assaltos, flagrando a quadrilha durante a ação. Houve confronto e o soldado José Cardoso Pereira foi baleado e socorrido ao hospital, onde passa bem. Os soldados Everton e Gilberto foram rendidos pelos bandidos e encontrados mortos, na zona rural do município.

Um dos assaltantes, identificado como Tiago da Silva, morreu em confronto com o Bope. O documento encontrado com ele será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para atestar a autenticidade. “Através da confirmação da identidade deste criminoso morto em confronto conseguiremos chegar aos líderes e demais integrantes dessa quadrilha”, afirmou o responsável pela 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Bom Jesus da Lapa, Jackson Luiz Trindade Neves.

O delegado acrescentou também que equipes das Coorpins de Santa Maria da Vitória e de Barreiras foram enviadas ao município e que as polícias de todos os estados vizinhos também estão em alerta.

*Com informação da SSP Bahia.