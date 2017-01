SPM Bahia se manifesta sobre posicionamentos do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA) repudia as manifestações machistas do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, cotado para assumir o Supremo Tribunal Federal.

Em episódios anteriores, o Presidente teria emitido opiniões machistas, que impõem às mulheres a condição de inferioridade, afirmando que as mesmas devem ser submissas aos seus maridos.

Gandra também fez outras afirmações de cunho homofóbico, em que afirmava que os casamentos homossexuais seriam antinaturais e que estes casais deveriam ser privados dos direitos concedidos aos casais heterossexuais, por deturparem o conceito de família.

Diante destas posturas machistas e homofóbicas, esta Secretaria acredita que a sociedade não deva ser representada por uma autoridade que não respeite a igualdade dos direitos que independem do gênero e a diversidade em nossa sociedade.