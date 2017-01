Severiano Alves será agraciado com a Comenda 2 de Julho

O deputado Euclides Fernandes (PSL) apresentou, na Assembleia Legislativa, projeto de resolução que concede a Comenda 2 de Julho a Severiano Alves, diretor do Instituto Anísio Teixeira (IAT). A homenagem é em respeito e reconhecimento dos esforços de Severiano em melhoria da educação baiana. Oitavo filho de Dionísio Alves de Souza e Tereza Dantas de Souza, Severiano Alves de Souza nasceu em 12 de fevereiro de 1944, no município de Antas, localizado no Nordeste baiano. De família humilde, o sustento dos Alves vinha da lavoura cultivada em 20 hectares de terra.

Aos 10 anos, Severiano Alves já trabalhava na lavoura e chegou aos 15 sem ter frequentado uma sala de aula. O autor da proposta relata que a escola mais próxima de onde a família morava ficava a 20 quilômetros, no povoado de Guloso. Em junho de 1957, Severiano viu a oportunidade de realizar seu sonho, poder aprender a ler e a escrever. Ele veio morar em Salvador com uma das sobrinhas do pai.

Em 1958, começou a estudar à noite. Durante o dia, trabalhava como ajudante de um bar e armazém. Cursou o ensino primário na escola filantrópica “Abrigo dos filhos do povo”, no bairro da Liberdade. Já em meados da década de 1960, tendo concluído o ensino ginasial, ingresso no serviço público como auxiliar de serviços gerais na reitoria da Universidade Federal da Bahia. Incansável nos estudos, rapidamente logrou a aprovação no vestibular da Faculdade de Direito da universidade onde trabalhava.

Com seu aprimoramento acadêmico, Severiano chegou a ser procurador federal. E não deixou de estudar. Fez pós-graduação em Direito Processual e mestrado em Filosofia do Direito, sendo professor de práticas forenses. Na área política, foi prefeito do município de Saúde e três vezes deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista. Foi presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB) e presidente da Confederação Nacional dos Municípios. No congresso presidiu as comissões de Educação, de Relações Exteriores, de Defesa Nacional e a Mista de Controle das Atividades de Inteligência.

Atualmente tem trabalhado diuturnamente em prol da educação estadual, no exercício do cargo de diretor-geral do Instituto de Formação e Pesquisa Anísio Teixeira, buscando realizar programas e projetos que auxiliem na qualidade de educacional do estado.