Senadora Lídice da Mata defende reflexão para esquerda voltar a crescer

Uma das vozes mais contundentes contra o golpe no Congresso Nacional, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) disse que a esquerda precisa fazer uma reflexão para sair da posição de defensiva e voltar a se organizar para novos projetos de Poder. As afirmações foram feitas durante o encontro da Esquerda Popular Socialista, realizado na Faculdade de Arquitetura da Ufba, em Salvador. O evento contou ainda com a presença dos deputados federais, LuiZ Caetano, Valmir Assunção e do ex-governador Jaques Wagner.

Para a parlamentar baiana, não há uma crise da Esquerda, mas um ciclo de conservadorismo provocado pela crise do capitalismo em todo o mundo. Lídice também chamou a atenção do que ela chama de série de retrocessos promovidos pelo Governo Temer e criticou a Reforma da Previdência e a condução da União na crise do sistema carcerário, condição essa que a socialista classificou de patética.