Senadora Lídice da Mata avalia que gestão Rui Costa entra para história pela eficiência na condução do Estado e no cuidado com as pessoas; ao comentar sobre eleição na ALBA, diz que existe certa tensão

Em entrevista concedida à Guilherme Reis, publicada nesta quarta-feira (25/01/2017) no Jornal Tribuna da Bahia, a senadora Lídice da Mata (PSB/BA) avalia o cenário de disputa eleitoral na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) como tenso para os membros da base do governo. Ao comentar sobre o governo do estado, ela infere que a gestão do governador Rui Costa é histórica, em decorrência do êxito com o qual conduz a obra do metrô de Salvador.

Lídice da Mata declarou, também, que a governo Rui Costa “é realizadora” em vários campos da administração estadual, citado investimentos no setor da saúde, segurança pública, contenção de encostas, agricultara familiar e infraestrutura viária. Na avaliação da parlamentar, essas ações fazem com que mais parlamentares agreguem à base governista. Ela conclui a análise destacando que “o governador tem um olhar que vai além da eficiência, buscando cuidar das pessoas, sobretudo daqueles que mais precisam”.

Confia a íntegra da entrevista ‘Lídice da Mata diz que disputa na Assembleia deixa “fissuras pessoais”’

Para a senadora Lídice da Mata (PSB), a tensão na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) não desestabilizará nem fragmentará a base governista na Casa. “Eu tenho confiança na aliança que o governador Rui Costa estabeleceu.

A disputa da AL-BA deixará fissuras pessoais, mas não deve arranhar o governo”, disse em contato com a Tribuna. Vale lembrar que a parlamentar, que também é presidente do PSB na Bahia, teria feito um acordo com o candidato à reeleição, Marcelo Nilo (PSL), com vistas ao Senado em 2018. Nos termos, os socialistas deveriam apoiar a permanência do deputado no comando da Casa.

A iniciativa seria uma resposta à aproximação entre os grupos do senador Otto Alencar (PSD) e do vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão (PP), que têm como candidatos à presidência da AL-BA os deputados estaduais Angelo Coronel (PSD) e Luiz Augusto (PP).

Na avaliação de Nilo, a disputa pela sucessão no comando do Legislativo é apenas o pano de fundo de outro plano orquestrado por Otto e Leão. Inclusive, a deputada Fabíola Mansur (PSB) defendeu publicamente a eleição do liberal.

“Está praticamente definido. Temos todo o respeito por todas as candidaturas, mas a tendência é marchar com Nilo em função da experiência, do perfil, do cenário político que a gente vive de crise. Acho que foi um presidente que demonstrou que conseguiu unificar a base e até com a Casa lidar muito bem”, assinalou.

Lídice da Mata também declarou que a gestão de Rui Costa “é realizadora” e tem grandes investimentos, sobretudo em áreas como a saúde, mobilidade urbana, o que faz com que se agreguem mais parlamentares. “O governador tem um olhar que vai além da eficiência, buscando cuidar das pessoas, sobretudo daqueles que mais precisam”, elogiou.

Essa semana, a socialista chegou a dizer que Rui já havia entrado para a história. “Se alguém tinha alguma dúvida do metrô, não tem mais. A rapidez e velocidade marcam sua gestão”, pontuou.

Na última semana, o PSB emplacou Vivaldo Mendonça na Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti) e deve manter Rodrigo Hita na Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Durante cerimônia de posse na última segunda-feira, a senadora disse que o partido não ganharia mais espaço por agora. “O partido está sempre a desejar um pouco mais. Rui já tinha nos chamado para compor o governo, após a eleição de Dilma e avaliamos que deveríamos esperar um pouco mais”, frisou.