Senador Lídice da Mata volta a cobrar agilidade nas obras do aeroporto de Salvador

Com a conclusão atrasada em mais de três anos, a obra de requalificação do Aeroporto Internacional de Salvador se tornou um pesadelo para baianos e turistas que passam pelo terminal, sobretudo no período da alta estação, quando a capital recebe milhares de visitantes brasileiros e estrangeiros. Nesta quarta-feira (25/01/2017), a senadora Lídice da Mata (PSB-BA voltou a usar as redes sociais para cobrar uma solução para o equipamento que foi considerado o pior do país em pesquisa realizada pelo Ministério dos Transportes, divulgada na última segunda-feira (23).

Para a parlamentar baiana, Salvador, que é a quarta maior capital do Brasil, é uma cidade muito importante para esperar pela conclusão do pacote de concessões do governo. “Não dá para ficarmos esperando pela concessão sem que nada seja feito, pois o aeroporto está praticamente abandonado sem climatização adequada e com elevadores, esteiras e escadas rolantes sem funcionar”, afirmou.

Reclamação antiga – Desde 2015, a parlamentar socialista chama a atenção para a situação do Aeroporto de Salvador. Naquele mesmo ano, ela se reuniu com o então presidente da Infraero, Gustavo do Vale, e cobrou maior celeridade no andamento das obras, ainda atrasadas terminal. A parlamentar também pediu que fossem priorizados aspectos da reforma que estão prejudicando os pequenos empresários e os usuários.