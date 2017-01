Segundo criminoso envolvido em ocorrência com Rondesp é encontrado em Salvador

Policiais militares localizaram o segundo criminoso envolvido em ocorrência com guarnições das Rondas Especiais (Rondesp), que aconteceu nesta sexta-feira (27/01/2017), na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela). Sem documento de RG, o homem saiu ferido do confronto e buscou atendimento no Hospital Eládio Lassérre, em Cajazeiras, em Salvador.

Após inventar uma história fantasiosa, assumiu ter participado da ação criminosa. Outro integrante do bando, preso minutos após o confronto, também estava sem documentos e continua sem identificação. Nenhum PM saiu ferido durante a troca de tiros.

O caso está sendo investigado pelas 12 ª e 13ª delegacias Territoriais, Itapuã (local do confronto está na área de atuação da unidade) e Cajazeiras (apurar o histórico do criminoso encontrado no Eládio). Informações sobre os outros componentes da quadrilha devem ser repassadas através do Disque Denúncia da SSP (3235-0000).