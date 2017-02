Secretário Fernando Torres discute obras da Conder em Feira de Santana

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Fernando Torres, participou, nesta segunda-feira (30/01/2017), da primeira reunião do Conselho da Conder em 2017. O secretário, que é presidente do Conselho, ouviu a apresentação do diretor de obras da Conder, Sérgio Silva, que apresentou dados e balanço de obras e demandas da empresa.

Entre as obras apresentadas e discutidas entre os conselheiros estavam a da implantação do viaduto da Nóide Cerqueira e da requalificação da Lagoa Grande, ambas em Feira de Santana. De acordo com o diretor de obras da Conder, Sérgio Silva, a urbanização da Lagoa Grande está com 98% das obras finalizadas, enquanto a segunda parte da obra, que é o saneamento da lagoa, segue em curso.

Já em relação ao viaduto da Nóide Cerqueira, a porcentagem de obras é de 65% e a previsão é de que no começo do segundo semestre, a obra seja entregue. O secretário destacou a importância das obras tanto em Feira, quanto em Salvador, onde também tomou conhecimento do andamento de obras importantes, como as Linhas Vermelha e Azul, e a Via Expressa Barradão.

Na reunião desta segunda, estiverem presentes, além do secretário Fernando Torres, e do chefe de Gabinete da Sedur, José Rebouças, além dos conselheiros Paulo Moreno, Procurador-Geral do Estado; Nestor Duarte, secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização; André Curvelo, secretário de Comunicação; Álvaro Gomes, ex-secretário de Trabalho Emprego, Renda e Esporte; e Rodrigo Uzeda, chefe da procuração jurídica da Conder.