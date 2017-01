Secretaria da Cultura de Feira de Santana realiza preparativos para Micareta 2017

Em sua primeira semana de trabalho à frente da Secel, Edson Borges realizou reuniões para tomar conhecimento do funcionamento administrativo da secretaria e começou agilizar os preparativos para a realização da Micareta, que neste ano vai ocorrer no mês de maio, entre os dias 18 e 21.

Nesta semana, o secretário vai começar a visitar as praças esportivas – Feira de Santana dispõe de cerca de 60 equipamentos entre quadras, ginásios e campos de futebol, incluindo o Estádio Municipal Alberto Oliveira (Joia da Princesa).

“Hoje à tarde já farei uma visita ao Joia da Princesa, porque no dia 22 haverá um amistoso do Fluminense e no final do mês começa o Campeonato Baiano, quando o Bahia de Feira vai enfrentar o Atlântico”, afirmou Borges.

Segundo ele, esta é uma secretaria de muito trabalho e que será desempenhado com tranquilidade. “Fiquei surpreendido com o volume de eventos culturais e esportivos promovidos pela secretaria”.