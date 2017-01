Secom de Feira de Santana promove mudança; jornalista Ordachson Gonçalves assume chefia Gabinete

O jornalista Ordachson Gonçalves, que nos últimos quatro anos ocupou o cargo de chefe da Divisão de Pesquisas da Secretaria de Comunicação Social de Feira de Santana, é o novo Chefe de Gabinete da pasta. Ele completa a relação dos ocupantes de cargos de confiança na Secom, todos já nomeados pelo prefeito José Ronaldo e pelo secretário Valdomiro Silva.

Diretor de Propaganda no governo anterior, o jornalista Jorge Magalhães assumiu a Divisão de Pesquisas no lugar de Ordachson, que substitui ao jornalista Dimas Oliveira – este chefiou o Gabinete da Secom no período de 2013 a 2016. Dimas, agora, exerce a função de Diretor de Propaganda na Secretaria. Foram as únicas mudanças efetuadas nos cargos de direção e chefia da área de Comunicação do Governo.

Reconduzido a titularidade da Secom para o novo governo, pelo prefeito José Ronaldo, o secretário Valdomiro Silva diz que agradece ao jornalista Dimas Oliveira, pelo trabalho realizado na gestão passada. “O remanejamento contempla um outro profissional valoroso, que desenvolveu sua missão com muito zelo, responsabilidade e dedicação”, observa o secretário, referindo-se ao desempenho de Ordachson na função anteriormente exercida.

Trabalhando com Valdomiro já há quase uma década (desde que ambos atuavam no jornal Tribuna Feirense), Ordachson agradece a promoção: “Ocupar o segundo posto na hierarquia da Secretaria de Comunicação de Feira de Santana é algo que muito me honra. Continuar servindo a comunidade ao lado de Valdomiro é também algo gratificante. Espero cumprir com muita determinação a minha nova missão e contar com o apoio de todos os colegas, sem os quais nada pode prosperar”.