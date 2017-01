Salvador: Teatro Gregório de Mattos apresenta exposição fotográfica ‘Passou Por Aqui – 2016’

Resultado da parceria entre o Labfoto – Faculdade de Comunicação/Ufba com a Fundação Gregório de Mattos, a exposição Passou Por Aqui 2016 traz registros fotográficos de todos os espetáculos, eventos, encontros, feiras, estréias e tudo mais que passou pela Casa de Dona Barroca e do Tio Greg ao longo do ano de 2016. A abertura acontece dia (18/01/2017), às 17h e fica aberta para visitação pública do dia 19/01 a 19/02, na Galeria da Cidade – Teatro Gregório de Mattos, sempre de terça a domingo, das 14h às 19h.

A mostra faz parte do projeto Diversão de Verão, programação especial para o verão 2017 desses dois equipamentos culturais da cidade, idealizada por Chicco Assis, para apresentar o resultado dos esforços em conjunto da Prefeitura, FGM, funcionários, produtores e atores que reafirmaram as duas casas como pontos importantes para arte e cultura no município.

Exposição Fotográfica – Passou Por aqui 2016 apresenta registros fotográficos dos espetáculos e de diversos eventos que aconteceram no Espaço Cultural da Barroquinha e no TGM ao longo de 2016, feitos por cerca de 15 fotógrafos do LabFoto – Facom/UFBA, em um ano de programação intensa e diversificada, envolvendo as diversas linguagens artísticas e formatos variados de apresentação, como Teatro, Dança, Música e Circo. As imagens também contemplam uma homenagem aos espetáculos que tiveram suas estreias nos palcos desses espaços, além de registrar importantes festivais que movimentam a cena artística da cidade, como VivaDança, Mostra Abundância, Melanina Acentuada, IC10, FILTE e FIAC. Durante todo o período em exposição, fotógrafos se revezarão como monitores. Outro ponto importantíssimo serão os Encontros Fotográficos, com rodas de diálogos envolvendo os fotógrafos e fotografados, ampliando ainda mais a interação entre estes artistas que, em geral, não se encontram para além do momento do click. A curadoria da mostra é assinada coletivamente pela FGM, sob a coordenação de Chicco Assis, gestor dos dois espaços e Rodrigo Rossoni, Coordenador Acadêmico do LabFoto – Facom / UFBA, e conta ainda com o projeto expográfico coordenando por Elaine Pinho.

A realização desta mostra, além oferecer ao público um trabalho artístico com elevado nível de sensibilidade e qualidade técnica, também valoriza o olhar artístico dos fotógrafos que são estudantes da UFBA, muitos em fase inicial de carreira, tendo a oportunidade de serem apresentados ao mercado de trabalho.

Agenda

Local: Galeria da Cidade – Teatro Gregório de Mattos | Salvador

Abertura: 18/01, às 17h

Visitação: 19/01 a 19/02 – de terça a domingo, das 14 às 19h