Salvador: Targino Gondim, Tatau e Manuela Rodrigues participam do ensaio de Gerônimo

Entre os convidados do Projeto Pagador de Promessa, de Gerônimo, desta terça-feira (17/01/20107) está Targino Gondim. Cantor, compositor e um dos melhores e mais reconhecidos sanfoneiros do Brasil contemporâneo, ele é autor do super sucesso “Esperando na janela”. Também farão participação no evento o cantor Tatau, a cantora Manuela Rodrigues e o cantor Nilton Freittas são convidados do cantor Gerônimo Santana nesta terça-feira (17/01/2017). O ensaio acontece no Largo Pedro Arcanjo, às 20h.

Os ingressos custam R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia entrada). Mais informações pelo facebook Gerônimo Santana. Gerônimo é o grande “pagador de promessa” da música baiana. Ele segue, de verão a verão, realizando seu ensaio no Pelourinho. Baluarte da cultura da Bahia, o artista mantém, há 12 anos ininterruptos, o projeto idealizado por ele. Intitulado Pagador de Promessa,

“Meu canto é de paz e de agradecimento. Tenho muito o que agradecer e a Bahia tem muito a presentear”, afirma Gerônimo sobre as “bênçãos musicais” do projeto. Os eventos de Gerônimo são realizados pela Polo Ícone Produções, das empresárias Márcia Franco (ex-proprietária da Off Club e do Club Mix Ozone) e Tássia Catarina Guimarães (proprietária da Cibermídia Comunicação Marketing).

Verdadeiro festival cultural, que mistura os mais diversos estilos musicais, o projeto leva ao palco novos talentos e artistas amplamente reconhecidos nacionalmente. Convidado do dia 17, Tatau levará para o ensaio grandes sucessos já consagrados em sua voz, sendo muitos de sua autoria.

Artista que levou a banda Araketu ao sucesso nacional, atingiu com o grupo, em 1998, a meta de 2 milhões de cópias vendidas, levando o CD Araketu ao Vivo a receber Disco de Ouro, Platina, Platina Dupla e Diamante. Ele é também compositor consagrado, gravado por colegas como Cláudia Leitte, Pablo, Aline Rosa, Cheiro de Amor e Banda Psirico.

Outra atração especial da próxima terça, a cantora e compositora Manuela Rodrigues tem uma longa experiência artística e musical. Ela vem conquistando espaço e reconhecimento ao longo de sua trajetória. Graduada em Canto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), ela ganhou destaque com apresentações em projetos como Petrobras de Música, Música no Porto, Música no Parque, Conexão Vivo.

Manuela também estudou música em New Orleans (EUA), passando a mergulhar no universo da experimentação musical. O reconhecimento de seu trabalho nos dois primeiros discos rendeu à cantora indicações e prêmios no Troféu Caymmi de Música, Festival de Música da Rádio Educadora e Prêmio Braskem de Cultura e Arte, com reconhecimento da crítica especializada e de colegas consagrados nacionalmente.

O ensaio terá ainda a participação do artista Nilton Freittas, cantor, compositor, instrumentista, arranjador e produtor musical. Ele trabalha com diversas vertentes da MPB como o forró, o xote, o baião, a cantoria, a ciranda, a balada e o pop rock. Uma das suas composições recentes é a música Boato Ribeirinho, que teve inserção na novela Velho Chico da Rede Globo, recitada pela atriz Christiana Torloni e cantada por ela e pelo forrozeiro e ator Chambinho do Acordeon.