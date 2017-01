Salvador: sonfira quem passou pela edição 2017 da festa Oratório Summer Day

Foi um desfile de gente linda e belos looks de verão, na manhã ensolarada do último sábado (21/01/2017), no Oratório Eco Club, em Ilha de Maré. O Oratório Summer Day recebeu cerca de 900 pessoas em um espaço ocupado por lounges, área vip, área de alimentação com buffet de feijoada e massas, além de um espaço exclusivo para o DJ.

Renata Dias abriu a festa com seu set list especial, elaborado dentro do tropical house, vertente dançante com interferência de saxofone, para a festa. Uma mistura da batida da música eletrônica com o sax, criando um clima de sintonia entre as pessoas.No palco principal, Tuca Fernandes apresentou seus sucessos e as novidades do carnaval. Em uma participação surpresa, o cantor chamou ao palco o dono mais novo hit do verão, “Me Libera Nega”, MC Beijinho subiu acompanhado do percussionista Dom Chicla e cantou a música, uma das fortes candidatas a Música do Carnaval.

Encerrando a festa, o cantor Jau entrou no palco por volta das 17h embalando o animado público com seus grandes hits, relembrando sucesso de sua carreira como “Flores da Favela”, “ É D’Oxum”, “Telegrama”, entre outros.

O evento teve patrocínio da Skol, Campari, água Loa, Profuse, entre outros. Os organizadores pretendem manter a festa no calendário do verão baiano.