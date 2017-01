Salvador: servidores das polícias Civil e Técnica realizam ato na Lavagem do Bonfim

Os servidores de carreira das Polícias Civil e Técnica estarão realizando na Lavagem do Bonfim (12/01/2017) um ato reivindicando seus direitos. É mais uma ação do Movimento pela Reestruturação das Polícias Civil e Técnica; que luta contra a defasagem de pessoal e pela reposição inflacionária dos salários, além de melhoria de condições de trabalho; dentre outras reivindicações.

Segundo o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado da Bahia (Asbac Sindicato), Leonardo Fernandes, “trata-se de uma união histórica das carreiras que compõem as Polícias Civil e Técnica em prol de objetivos comuns, tais como infraestrutura digna para o serviço nas delegacias e Coordenações Regionais de Polícia Técnica”. No interior do estado, em muitas sedes do DPT as instalações físicas são totalmente inadequadas. E o Orçamento de 2017 do DPT sofreu um corte de 31 %. Além disso, está em curso uma mudança na escala dos plantonistas que segundo o sindicato é prejudicial à execução dos trabalhos de perícia técnica.

Segundo o presidente do Sindicato dos Peritos Médicos e Odonto Legais do Estado da Bahia (SINDMOBA), Cláudio Araripe, “o movimento busca condições de trabalho dignas para as Policias Civil e Técnica; assim como melhorias nos serviços prestados à sociedade”.

No dia 2 de Dezembro, as categorias realizaram uma paralisação.

A concentração do ato na Lavagem do Bonfim será na Praça Cairu, às 08h00.

O movimento unificado pela reestruturação das Polícias Civil e Técnica é promovido pelo Sindicato dos Peritos Criminais do Estado da Bahia (ASBAC SINDICATO); Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (ADPEB); Sindicato dos Policias Civis da Bahia (SINDPOC); Associação dos Funcionários Púbicos do Estado da Bahia (AFPEB); Associação dos Investigadores da Polícia Civil da Bahia (ASSIPOC); Sindicato dos Investigadores da Policial Civil do Estado da Bahia (SINDPOL); Associação dos Escrivães de Polícia do Estado da Bahia (AEPEB); Sindicato dos Peritos Médicos e Odonto Legais do Estado da Bahia (SINDMOBA) e o Sindicato dos Peritos Técnicos de Polícia do Estado da Bahia (SINDPEP).