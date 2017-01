Salvador: prefeito ACM Neto empossa secretários e destaca geração de emprego e renda como meta

O primeiro dia do ano também marca o primeiro dia de trabalho do segundo mandato do prefeito ACM Neto, que empossou os secretários municipais neste domingo (01/01/2017), em cerimônia realizada no Palácio Thomé de Souza, com a presença de autoridades, convidados e a imprensa. Antes o gestor, acompanhado do vice Bruno Reis, foi empossado em evento realizado no plenário da Câmara de Vereadores, onde também foram diplomados os novos vereadores da legislatura para 2017-2020. Na ocasião, ACM Neto concedeu coletiva e falou sobre os desafios da nova gestão.

O prefeito afirmou que o trabalho vai continuar e que a equipe já estará nas ruas a partir desta segunda-feira (2), assim como foi no primeiro mandato. Também já foram definidos ajustes orçamentários iniciais para que as secretarias saibam com que recursos vão trabalhar, diante do contingenciamento do tesouro municipal em R$420 milhões. “Vamos acompanhar o comportamento da receita para ir liberando os recursos”, pontuou, destacando que o valor contingenciado foi menor do que em 2016. “Com esta crise tivemos que fazer cortes, mas a saúde, educação e social estão preservadas.” Os nomes do segundo escalão estão sendo definidos e serão divulgados gradativamente.

Para o próximo mandato, o principal ponto destacado pelo prefeito foi a geração de emprego e renda, saindo à frente das demais cidades brasileiras no enfrentamento à crise econômica que aflige o Brasil, sem deixar de investir nas áreas importantes como saúde, educação e assistência social. A expectativa para a próxima gestão é a melhor possível. “Vamos oferecer o melhor para a cidade. A gente sabe que este momento é difícil, de crise, mas estamos muito mais experientes e preparados para enfrentar os desafios da cidade. Eu tenho orgulho de dizer que hoje conheço de perto todos os problemas de Salvador e, mais do que nunca, vamos ter que ter capacidade de saber priorizar naquilo que será essencial, sobretudo o investimento nas localidades mais pobres e nas áreas sociais, de saúde e educação, que foi uma marca da primeira gestão. Claro, focado também nos principais compromissos que nós assumimos”, afirmou.

O projeto mais importante para o segundo mandato tem como foco fazer Salvador mais competitiva e gerar empregos para crescer. “Queremos que Salvador esteja na dianteira em relação às outras cidades do país para começar a superar a crise. Para isso, vamos promover um conjunto de ações”, afirmou o prefeito, dando como exemplo o desenvolvimento de um pacote com uma série de incentivos fiscais a empresas que queiram se instalar em pontos da cidade com potencial socioeconômico. A medida visa promover também maior equilíbrio de desenvolvimento social e econômico também para moradores.

Outro projeto importante a ser iniciado é a implantação do Bus Rapid Transit (BRT), com R$ 408 milhões já contratados com a Caixa e licitação prevista para ser lançada ainda este mês de janeiro. Na área da saúde, será realizada a construção do primeiro Hospital Municipal de Salvador que, a depender dos recursos, deverá funcionar a partir do próximo ano.