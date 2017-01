Salvador: ‘Impopstor’ estreia no Espaço Cultural da Barroquinha

Impopstor é o quarto solo do projeto NATAS EM SOLOS e estreia nesta terça, (24/01/2017), no Espaço Cultural da Barroquinha, o espetáculo com texto e atuação de Daniel Arcades e direção de Susan Kalik, é um manifesto contra os impostores da fé e estreia na semana da luta contra a intolerância religiosa, oficializada no dia 21 de janeiro de 2007.

O solo convida a plateia a participar de um dia crucial na vida de um show-man religioso. Dentro do programa televisivo “Valor Global”, a espera pela chegada da família de Luttero Lúcius, para uma importante participação ao vivo, faz com que toda a plateia reconheça as facetas de sujeitos que entendem como funciona o Mercado da Fé e quais são as estratégias estabelecidas para a expansão dos negócios. Impostores da fé e o seu poder diante da mídia global ficam cara a cara com o espectador neste programa-reunião-peça-encontro pop.

O projeto Natas em Solos é um projeto artístico-investigativo-formativo que consiste na investigação, montagem e apresentação de seis solos concebidos e realizados pelos intérpretes/criadores do NATA a partir das pesquisas cênicas individuais destes artistas. As temáticas abordadas por estas investigações surgiram através de experimentos cênicos e inquietações artísticas realizadas em paralelo as construções dos espetáculos do grupo. Deste modo após dezoito anos de pesquisas e trabalhos cênicos continuados o NATA decide colocar em cena as inquietações artístico-filosóficas de seus intérprete/criadores.

As montagens estreiam de forma sequencial e de 10 de janeiro a 15 de fevereiro de 2017, o público poderá conferir os espetáculos Iyá Ilu de Sanara Rocha, Impopstor de Daniel Arcades e Rosas Negras de Fabíola Julia, todos no Espaço Cultural da Barroquinha, e no Teatro Gregório de Mattos estarão os espetáculos Gbagbe de Nando Zâmbia, As Bala Que Não Dei Ao Meu Filho de Antônio Marcelo e Mundaréu de Thiago Romero, com ingressos a R$ 20 e R$ 10,00. O projeto ainda realiza “bate-papo” após as apresentações. Natas em Solos é uma realização do NATA – Núcleo Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas e da Kalik Produções. Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2014.