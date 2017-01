Salvador: Happy-Hour com samba no mercado modelo

Todas as sextas, às 17h, a partir do dia 27 de janeiro de 2017, o Grupo Aquarela do Samba faz show para o público dos restaurantes Maria de São Pedro e Camafeu de Oxóssi.

O Aquarela do Samba é um grupo formado por admiradores do verdadeiro samba clássico, amigos que se reuniram para tocar e relembrar músicas de compositores famosos ou não, sambas que já embalaram muitas gerações e até hoje emocionam. No repertório, composições de Paulinho da Viola, Ataulfo Alves, Martinho da Vila, Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Nelson Rufino, Edil Pacheco, de todos os bambas, mas também composições próprias, como “Alforria” (música e letra de Wilson Sales e Syd Morais, Sydnelson) e “Não Maltrata Não” (letra e música de Wilson Sales e Syd Morais ).