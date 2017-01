Salvador: Escola de Dança da Funceb recebe candidatas a ‘Deusa do Ébano’ do Bloco Ilê Aiyê

Candidatas a Deusa do Ébano do Bloco Ilê Aiyê se reúnem nesta quinta-feira (26/01/2017), às 13h, na Escola de Dança da Funceb, em aula inserida na programação dos Cursos de Férias da instituição. A partir de uma parceria com a entidade cultural carnavalesca, as 15 belas finalistas foram contempladas com bolsas integrais para a edição especial do Curso de Dança(s) de Blocos Afro: Legado e Resistência, ministrado pela professora Vânia Oliveira. O curso tem como objetivo apresentar danças como propulsoras da afirmação das identidades negras, políticas e de gênero. O evento é fechado, com acesso para a imprensa.

A aula terá música executada ao vivo, por artistas e cantores que fazem parte da equipe do curso e por outros artistas convidados. A Deusa do Ébano, considerada a Rainha do Ilê Aiyê, desfilará com destaque durante todo o Carnaval 2017, e representará a entidade também em eventos sociais, integrando sua comitiva em viagens e turnês, dentro e fora do Brasil. Atualmente o cargo está sendo ocupado por Larissa Oliveira.

As candidatas se preparam para a 38ª Noite da Beleza Negra (4/2), quando cada uma das finalistas fará apresentação individual para o público e jurados. Nesta quarta-feira (25.01), pela manhã, elas compareceram à Senzala do Barro Preto, para uma aula de dança afro com a professora Edilene Alves, Rainha do Ilê do ano de 2009 e hoje integrante do corpo de baile do Ilê Aiyê e da banda do cantor Léo Santana.

São candidatas a Deusa de Ébano: Ana Paula da Silva Santos, 25 anos, vendedora; Camila Cruz Silva, 25 anos, assistente de vendas; Cibele da Silva Santos, 28 anos, empreendedora; Daiane de Souza Conceição, 22 anos, auxiliar administrativo; Daniele Nobre Nascimento, 31 anos, empreendedora; Edmeire Cerqueira do Rosário, 32 anos, técnico administrativo; Elaine Cristina Silva Lima de Jesus, 27, anos, esteticista; Gisele Santos Soares, 24 anos, professora de dança; Honara Santos da Paixão, 20 anos, estudante/estagiária; Juciara do Espírito Santo Silva, 35 anos, promotora de vendas; Jucineide Ferreira dos Santos, 31 anos, técnica em segurança do trabalho; Juliana da Silva Conceição, 29 anos, recepcionista; Suana Emile Góis de Jesus, 24 anos, auxiliar administrativo; Viviane Lopes de Santana, 25 anos, baiana de acarajé; Thuane Vitória Pereira Santana, 19 anos, estudante.

Cortejo no Pelourinho

O Curso de Dança(s) de Blocos Afro: Legado e Resistência, ministrado por Vânia na Escola de Dança da Funceb, faz uma introdução aos estudos das Danças de Matrizes Africanas, através de seus valores estéticos, culturais, históricos, políticos e identitários, tendo como principal foco as danças criadas nos contextos dos Blocos Afros de Salvador, associando a histografia, o tempo, o espaço, o ritmo, musicalidade, matrizes estéticas e diversidade corpórea, social e cultural, possibilitando a consciência corporal, habilidades técnicas e acesso a histórias de movimentos de resistências e expressões afro-baianas a partir da ótica negra.

Os Cursos de Férias da instituição acontecem até o dia 27.01, sexta-feira, quando um cortejo da Escola de Dança da Funceb sai para as ruas do Pelourinho, costume tradicional de encerramento da programação. A Escola de Dança da Funceb é uma unidade do Centro de Formação em Artes (CFA) da Funceb, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

Agenda

Local: Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) – Rua da Oração, 1, Pelourinho