Salvador: durante Lavagem do Bonfim, PSOL vai pedir ‘fora deputado Marcelo Nilo’

O tradicional cortejo da lavagem do Bonfim, em Salvador, será marcado por diversas manifestações. Neste ano, o PSOL irá participar da lavagem do Bonfim com faixas e cartazes pedindo o “Fora Nilo” em protesto à tentativa de Marcelo Nilo de se reeleger, pela sexta vez consecutiva, à Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia.

Lideranças, militantes e figuras públicas do PSOL vão desfilar durante o cortejo do Bonfim com camisas ” Fora Nilo” ao ritmo de uma banda de percussão. A concentração será às 7hs, em frente à igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia. O Presidente Estadual do PSOL na Bahia, Ronaldo Santos, destaca que PSOl vai encabeçar uma campanha no Estado do “Fora Nilo” e o protesto dos psolistas não vai se limitar a lavagem do Senhor do Bonfim. Como uma das ferramentas de mobilização, o partido irá lançar, nesta quinta-feira (12/01/2017), um site do ” Fora Nilo” onde será disponibilizado uma petição pública para recolher as assinaturas dos cidadãos que estão indignados com o poder perpétuo de Marcelo Nilo.

“Vamos defender a bandeira do Fora Nilo no cotidiano e nas redes sociais para divulgarmos as negociatas, as trocas de favor e a prostituição pública que ocorre na Assembleia. De 5 mil funcionários apenas 352 são concursados. Um absurdo! Nilo é um coronelista autoritário!”, salienta Santos.

O Presidente do diretório de Salvador do PSOL, Fábio Nogueira, ressalta que Marcelo Nilo já construiu um “império” devido às sucessivas reeleições à frente da ALBA, fato que já lhe rendeu o apelido de “Ramsés VI”. Nogueira frisa que o PSOL acredita na “alternância do poder” como um princípio básico da democracia. ” Estamos nesta luta! Esperamos que Nilo, enquanto homem público, obedeça a vontade da Justiça e respeite os valores democráticos do Estado brasileiro!”, reivindicou.

Nogueira lembra que o PSOL, além de protestar pelo ” Fora Nilo”, vai aproveitar a oportunidade da lavagem do Bonfim para fazer oposição à Reforma da Previdência, ao extermínio da Juventude Negra, à política de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia,o feminicídio e o aumento da tarifa de ônibus da capital baiana. “Na calada da noite, de forma autoritária, sem estabelecer nenhum tipo de diálogo com a população, ACM Neto aumentou a tarifa de ônibus. O transporte público de Salvador é um serviço caro e de péssima qualidade!”, critica Nogueira,