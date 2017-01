Salvador: Clube do Profissional Ferreira Costa oferece cursos e oficinas gratuitas

Ano novo começou e a procura por trabalho também. Mas para fazer parte de um mercado cada vez mais restrito e competitivo, é imprescindível ter boa formação profissional. Para quem procura aperfeiçoamento técnico no setor de reforma ou construção, o home center Ferreira Costa, em Salvador, oferece no mês de janeiro, cursos, oficinas e palestras gratuitas. As inscrições podem ser feitas na loja, localizada na Avenida Paralela. Os interessados devem procurar o setor do Clube do Profissional e fazer o seu cadastro, levando dados como CPF, RG, endereço e telefone. As vagas são gratuitas e limitadas.

“O nosso objetivo é deixar os profissionais por dentro das novidades e tendências do mercado e oferecer uma oportunidade de crescimento profissional, por isso, a Ferreira Costa preparou uma programação abordando diferentes temas para atender às necessidades dos interessados”, explica o gerente geral da Ferreira Costa em Salvador, Pedro Souto.

Agenda de janeiro

Dia 17 de janeiro – 17h30 – Oficina Impermeabilização passo a passo

Dia 18 de janeiro – 17h30 – Oficina Colantes passo a passo (assentamento e rejuntamento)

Dia 19 de janeiro – 17h30 – Palestra Técnicas de instalação de forro de pvc

Dia 25 de janeiro – 17h30 – Palestra Ferramentas de Medição

Dia 30 de janeiro – 17h30 – Oficina Impermeabilização de alicerces e fundações

Dia 31 de janeiro – 17h30 – Palestra técnica de uso e manutenção preventiva de ferramentas à bateria