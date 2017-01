Salvador: Cláudia Cunha, Melanie Mason, Belpa, Denise Correia, Evelin Buchegger, Grupo Botequim e outros artistas participam da sétima edição do ‘Sarau de Segunda, Arte de Primeira’

Idealizado pelo ator e jornalista, Arlon Souza, o ‘Sarau de Segunda, Arte de Primeira’ é o lugar das múltiplas manifestações artísticas. Do popular, do pop e do contemporâneo, onde cada participante é muito bem-vindo com o seu canto, com o seu instrumento, com a sua arte… A cada edição, convidados de renome no cenário baiano se apresentam ao lado dos diversos artistas da programação. De braços abertos para todas as regiões do Brasil e do mundo.

A diversidade de estilos musicais inclui nomes como Cláudia Cunha, Grupo Botequim, Belpa, Denise Correia e a banda Na Veia da Nêga e Alexandre Montenegro Trio, fazendo canções autorais, música brasileira, instrumental e grandes clássicos. Arte Transformista com o performer Júnior Castro e a sua drag queen Melanie Mason. A atriz Evelin Buchegger e o músico Emerson Cabral se apresentam como o casal hippie e musical Mário e Juana. Live painting com o artista visual Luiz Gusta. E muita poesia.

Dia (30/01/2017) segunda-feira, das 19h às 22h, na Companhia da Pizza – Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rio Vermelho. Gratuito.

O território do Sarau de Segunda também é do espaço público, do ambiente democrático, com o objetivo de dinamizar e fortalecer ainda mais o comércio local – no bairro do Rio Vermelho – promovendo lazer, difusão e intercâmbio cultural.

Os interessados em participar do “Sarau de Segunda, Arte de Primeira” podem enviar material através do e-mail saraudesegundassa@gmail.com Acompanhe a programação em nossa página facebook.com/saraudesegundassa e no instagram: @saraudesegundassa

