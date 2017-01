Salvador: Circuito Skol leva a batida percussiva para o Rio Vermelho

Neste final de semana, a percussão toma conta do Rio Vermelho. O Circuito Skol traz o projeto ÀTTØØXXÁ, sexta (13/01/2017) a partir das 22h, na Commons Studio Bar e no domingo (15) apresentação gratuita do Bahia Experimental, a partir das 16h, no Mirante da Praia da Paciência.

A programação na Commons começa com o som diferenciado do ÀTTØØXXÁ, projeto do produtor musical Rafa Dias mistura ritmos baianos do arrocha e pagode a partir de sintetizadores e softwares. O DJ irá apresentar o show de lançamento do disco“#BLVCKBVNG”. Artistas como Russo Passapusso (Baiana System), Bobby, Mahal Pita e Jef (O Quadro) serão os convidados especiais da noite.

No domingo a programação é gratuita. A partir das 16h, o pôr do sol do Rio Vermelho será ao som percussivo do projeto Bahia Experimental. Idealizado pelo músico Thiago Trad, ex-baterista da banda Cascadura e integrante do Bailinho de Quinta, o projeto une diferentes linguagens musicais.

O Bahia Experimental é formado por músicos de ritmos distintos como Japa System, da BaianaSystem, Gabi Guedes, da Orkestra Rumpilezz, Mário Pam, do Ilê Aiyê, Gil Santiago, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), e Jorge Dubman, baterista do IFÁ Afrobeat, e o músico Hendrix, que estará à frente do tradicional som dos atabaques.

Este é terceiro final de semana que Circuito Skol agita o bairro do Rio Vermelho. A programação começou em dezembro com a apresentação do DJ Mauro Telefunksoul, no último domingo, contou com o surf music de Pablo Dominguez, e segue até o início de fevereiro, com diversas expressões da nova cena musical baiana. Ao todo serão 18 festas, em bares, boates e aos domingo, com shows gratuitos no Mirante da Praia da Paciência.

Agenda

Circuito Skol Rio Vermelho – 13 e 15 de janeiro de 2017 | Salvador

Data: 13/01 (sexta) | Horário: 22 horas

Local: Commons Studio Bar

Data: 15/01 (domingo) | Horário: 16 horas

Local: Mirante do Rio Vermelho – Praia da Paciência