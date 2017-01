Salvador: ‘A grande cidade’ é atração do projeto ‘Tropicália: régua e compasso’

A Grande Cidade, com direção de Cacá Diegues, é a atração da última edição do mês da ação que faz parte do projeto ‘Tropicália: régua e compasso’

Fechando a programação de filmes no mês de janeiro da ação Uma Ideia na Cabeça, do projeto Tropicália: Régua e Compasso, será exibido nesta quarta-feira (25/01/2017), às 17h, o longa-metragem A Grande Cidade, direção de Cacá Diegues.

O longa conta a história de Luzia, vinda do Nordeste, que chega ao Rio de Janeiro a procura de seu noivo, Jasão. Nessa busca, ela conhece Calunga, um malandro carioca, que lhe mostra a cidade e a apresenta para Inácio, um outro nordestino que deseja loucamente voltar para a sua terra. Finalmente, Luzia descobre que o noivo Jasão mora em uma favela e que se transformou num temido assaltante. Mas, antes que ela consiga salvá-lo do crime, ambos acabam sendo vítimas dos conflitos e da violência gerados pela grande cidade.

Programação – Até 30 de março de 2017, em todas as quartas-feiras acontece sessão do Uma ideia na cabeça, que compõe a programação do projeto Tropicália: Régua e Compasso e que apresenta filmes dos anos 60. Além das exibições fílmicas, palestras, bate-papos e apresentações musicais são desenvolvidos pelo projeto, em comemoração que antecede os 50 anos da Tropicália.

O projeto é uma realização da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) – ao qual pertence o Palacete das Artes -, e Fundação Pedro Calmon (FPC), entidades vinculadas à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). A concepção do projeto é de Fernanda Tourinho, diretora da Funceb, e a curadoria da exposição é de Murilo Ribeiro, diretor do Palacete das Artes.

A mostra montada na Sala Contemporânea Mario Cravo Jr do Palacete das Artes foca a ambiência anterior ao movimento musical, reunido peças de Lina Bo Bardi, Smetak, Rudzka, Carybé, Juarez Paraíso, Lênio Braga, Jenner Augusto, Verger e acervo de Lia e Silvio Robatto. Visitação: De terças às sextas-feiras, das 13 às 19h; sábados, domingos e feriados, das 14 às 19h.