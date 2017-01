Quatro deputados tomam posse na Assembleia Legislativa Bahia

O deputado Marcelo Nilo empossa nesta segunda-feira (02/01/2017), às 14h, como deputados estaduais os suplentes Bira Corôa (PT), Samuel Júnior (PSC), Mirela Macedo (PSD) e Ângelo Almeida (PSB) que foram beneficiados nas eleições municipais com as vitórias dos titulares, eleitos prefeitos ou vice-prefeitos. O ato solene será realizado no gabinete da presidência do Legislativo da Bahia com a presença de familiares dos novos parlamentares. Os suplentes que serão empossados disputaram o pleito pelas coligações PP-PDT-PT-PTB-PR-PSD-PCdoB e DEM-PMDB-PSDB-PTN-PROS-PRB– PSC-S.

Ocuparão as vagas deixadas pelos eleitos Robério Oliveira (PSD), Rogério Andrade (PSD) e Vando (PSC), respectivamente às prefeituras de Eunápolis, Santo Antônio de Jesus e Monte Santo. A outra vaga foi aberta pela eleição do peemedebista Bruno Reis para o cargo de vice-prefeito de Salvador na chapa encabeçada pelo prefeito ACM Neto. Mirela Macedo também foi vitoriosa nessa eleição em Lauro de Freitas, compondo a chapa com Moema Gramacho (PT), mas desistiu de assumir a vice-prefeitura para ingressar no Legislativo Estadual.

A cerimônia será rápida: leitura do termo de posse (com declaração de bens) pelo secretário Geral da Mesa, Carlos Machado, do juramento previsto pela Constituição Estadual, e de um pronunciamento do empossando – se assim o desejar. O Diário Oficial do Estado, Caderno do Legislativo, publica na edição de hoje as renúncias dos titulares que exercerão novas funções a partir do dia 1º janeiro, bem como dos suplentes – igualmente eleitos em prefeituras – que desistiram de exercer os mandatos no Legislativo.

Foi o caso de Herzem Gusmão (PMDB), que assumirá a prefeitura de Vitória da Conquista, de Temóteo Alves de Brito (PSD), que retornará à prefeitura de Teixeira de Freitas, e de Elinaldo (DEM) em Camaçari. Eleito prefeito de Belmonte, Jânio Natal (PTN) optou por continuar na Assembleia e não assumirá aquele cargo no dia primeiro.

ENCERRAMENTO

O ano legislativo foi encerrado nessa quinta-feira com a realização de sessão solene presidida pelo deputado Pastor Sargento Isidório (PDT), que fez um rápido balanço das atividades realizadas em 2016 e também uma crítica acerba ao aumento do pedágio em duas estradas federais, a BR-324 e a BR-116, que segundo ele é um completo absurdo. Com o encerramento dos trabalhos ordinários restou para o mês de janeiro a realização de uma sessão especial solicitada pela deputado Fabíola Mansur (PSB), que foi aprovada em plenário. No dia primeiro de fevereiro o parlamento volta a se reunir para eleição da Mesa Diretora e no dia seguinte, com a presença do governador Rui Costa, em uma sessão solene, serão reabertos os trabalhos.