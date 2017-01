PSD da Bahia firma apoio à recondução do presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu na terça-feira (17/01/2017) apoio unânime da bancada do PSD da Bahia. Rodrigo Maia se reuniu com deputados federais do PSD e o senador Otto Alencar.

Adversário na disputa, Rogério Rosso (PSD-DF) liberou a bancada para apoiar quem desejarem. Hoje (18), Rodrigo Maia conduz novas reuniões na Bahia, e à tarde segue para Aracaju, só volta para Brasília à noite.

O PSD da Bahia é liderado pelo senador Otto Alencar. Em passado recente, Otto Alencar fez parte das forças políticas reacionárias, lideradas por Antônio Carlos Magalhães (Salvador, 4 de setembro de 1927 — São Paulo, 20 de julho de 2007).

*Com informações do Estadão.