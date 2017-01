Produtora baiana é a única da região Nordeste com edital aprovado pela Ancine

A Tem Dendê Produções, produtora baiana localizada em Salvador, foi uma dos 11 selecionadas em todo o Brasil, pela Ancine, para receber investimentos através do programa “Brasil de Todas as Telas”. Única produtora selecionada da região Nordeste, a Tem Dendê vai produzir uma série documental chamada “Expedição Nordeste”, que mergulha na rica região brasileira para registrar a jornada de descobertas de dois jovens exploradores, em uma viagem no melhor estilo “road-movie”, evidenciando assim paisagens, desenvolvimento, culturas e identidades dos territórios pelos quais eles irão cruzar.

A direção do projeto ficará a cargo de Vânia Lima, Rodrigo de Luna Vieira e Matheus Vianna. Vale destacar que a Tem Dendê já teve outros três projetos aprovados nesta linha. São eles “A Chave” – segunda temporada (15x26min.), para a TV Aratu; “Criativos.br” – Moda e Identidade (15×26 min.), para a TV Tambaú, da Paraíba e ‘Antes que me esqueçam, meu nome é Edy Star’ (80 min.), para o Prime Box Brasil. O anúncio acaba de acontecer e inclui, no total do programa, dois longas de ficção para salas de cinema e nove projetos para a TV, sendo seis séries e três telefilmes documentais, que serão realizados pelas produtoras selecionadas em todo o Brasil. O investimento total para os projetos aprovados será de R$ 17,4 milhões, em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).