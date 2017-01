Primeiro dia de matrícula na rede estadual da Bahia é marcado pela presença das famílias nas escolas

A matrícula nas escolas estaduais, iniciada nesta terça-feira (24/01/2017) e que segue até o dia 31/01, pode ser feita pela Internet em Salvador e em mais 28 cidades do interior. Mesmo assim, muitos pais, mães e responsáveis preferiram ir até as escolas acompanhar os filhos. Uma oportunidade para conhecer a nova escola onde os filhos irão estudar, já que a terça-feira foi dedicada à matrícula dos estudantes da rede estadual que irão trocar de escola, seja porque mudou de domicílio, porque perdeu o prazo da renovação ou mesmo porque a escola onde estudou, em 2016, não oferece a série subsequente.

Dona Maria José dos Santos foi até o Colégio Estadual Senhor do Bonfim, nos Barris, em Salvador, fazer a matrícula da filha Maria Vitória Santos Araújo (15), que estudava no Colégio Estadual Úrsula Catharino, no Centro. “Além de ser mais perto da nossa residência, o que garantirá mais tempo para que ela possa estudar em casa, tive ótimas referências em relação à disciplina e organização da escola”. Maria Vitória espera fazer novos amigos e se preparar para a faculdade. “Este ano, tenho que me dedicar ainda mais, porque pretendo seguir uma carreira para o curso de Engenharia”, afirma.

A estudante Bianca Silva também foi se matricular acompanhada da mãe, Marta Alves. Elas falam sobre as boas referências da escola. “Foi determinante saber que este colégio tem uma estrutura moderna e uma equipe boa de professores”, comenta Marta. “Pretendo fazer Medicina e a minha expectativa é de que vou alcançar meus sonhos”, acredita Bianca.

Ano letivo

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, acompanhou a movimentação no Colégio Estadual Senhor do Bonfim, onde conversou com gestores, professores e estudantes, e destacou a importância deste acompanhamento das famílias. Pinheiro falou, ainda, sobre as perspectivas para o ano letivo 2017.

“É boa a expectativa de aumentar o número de estudantes na rede estadual (no ano passado foram matriculados 912.396 mil). A matrícula é o reinício da caminhada do ano letivo, que começa no dia 6 de fevereiro. Antes, nos dias 1º, 2 e 3, vamos realizar em toda a rede a Jornada Pedagógica 2017, que é uma preparação das escolas para recepcionar os nossos estudantes e, para isto, contamos com o empenho, a dedicação e, principalmente, o compromisso dos nossos gestores escolares”, afirmou o secretário.

Pinheiro destacou ações que serão implementadas na rede, em 2017, para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. “Além da melhoria da infraestrutura das escolas, o governador Rui Costa já pautou uma série de desafios como, por exemplo, chegar até o final de 2017 com Banda Larga em todas as escolas da rede e que nenhuma unidade funcione mais sem uma coordenação pedagógica. Também, como já ocorre em algumas escolas, vamos experimentar mudanças nos laboratórios e no conceito das salas de informática, bem como a introdução de novas práticas pedagógicas que contagiem o alunado”, destacou o secretário.

No interior

No interior, também foi grande a movimentação nas escolas estaduais, nesta terça-feira (24). Além dos estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino em 2016, podem fazer a matrícula pela Internet estudantes oriundos das redes municipais das seguintes cidades: Itabuna, Nordestina, Barreiras, Barro Preto, Barrocas, Brejões, Camaçari, Catu, Dias D’Ávila, Encruzilhada, Eunápolis, Feira de Santana, Glória, Gongogi, Ipirá, Itaberaba, Itapetinga, Lamarão, Luís Eduardo Magalhães, Macajuba, Madre de Deus, Mundo Novo, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, São José da Vitória, Serrinha, Simões Filho e Vitória da Conquista.

Calendário

O calendário segue até o dia 31 de janeiro e cada dia é direcionado a um público específico. Nestas quarta e quinta-feira (25 e 26/01), a matrícula é para os concluintes das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, regularmente matriculados na rede pública municipal no ano letivo de 2016, em razão das escolas não oferecerem a série subsequente.

Alunos novos

A matrícula de novos estudantes para o Ensino Fundamental acontece no dia 27/01 e do Ensino Médio e suas modalidades, nos dias 30 e 31/01, devendo ser realizada presencialmente em qualquer unidade da rede estadual de ensino.

Documentos necessários

Para a matrícula é preciso apresentar os seguintes documentos: original do histórico escolar ou atestado de escolaridade, firmado pela direção da unidade escolar (deve ser substituído pelo histórico em até 30 dias); original e cópia da certidão de registro civil ou da carteira de identidade (RG); original e cópia do CPF, original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura) e o código do SETPS (constante no Salvador Card) para as escolas do município de Salvador.