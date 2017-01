Prefeitura de São Gonçalo promove quatro dias de festa em homenagem ao padroeiro do município

O município de São Gonçalo dos Campos está em festa. Iniciada no dia 04 de janeiro de 2017, as homenagens ao padroeiro, São Gonçalo do Amarante, levam centenas de fiéis à Igreja Matriz, onde estão sendo realizadas as celebrações do novenário até sábado (14/01/2017), encerrando com uma procissão pelas principais ruas da cidade.

Além do culto religioso, a programação cultural terá início na quinta-feira (12), com a tradicional Lavagem de Baianas. Entre as atrações estão a banda Sem Retoque, Pagode do Segredo, No Styllo, Galeguinho SPA, Jhonny Paixão e muito mais.